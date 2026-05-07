Das Taxi-Unternehmen „Taxi 4 you“ von Saif Ullah hat ein neues Fahrzeug. Für Rollstuhlfahrer hat das einen großen Vorteil.

Die Einschränkungen behinderter Menschen im Alltag sind oftmals allgegenwärtig. Rollstuhlfahrer, die in Neustadt ein Taxi bestellen wollten, hatten es bis vor Kurzem schwer, ein für sie passendes Fahrzeug zu finden. Das soll sich nun ändern, denn das Neustadter Taxi-Unternehmen „Taxi 4 you“ von Saif Ullah ist nun im Besitz eines rollstuhlgerechten Taxis, in das Rollstühle aller Größen passen. Inhaber Ullah sagt: „Ich war ein paar Mal im Krankenhaus. Dort werden immer Taxis aus Bad Dürkheim, Grünstadt oder Haßloch bestellt.“ Denn in Neustadt gab es laut Ullah bis dato noch kein rollstuhlgerechtes Taxi. Ein Mangel, dem er entgegenwirken möchte: „Es macht mir Freude, den Menschen zu helfen.“ Viele von ihnen hätten zuvor eine teilweise sehr lange Wartezeit gehabt, bis ein passendes Taxi kam.

Taxi-Sonderanfertigung

Das neue Taxi ist eine Sonderanfertigung. Der Umbau des VW Caddy kostete rund 10.000 Euro, sagt Ullah. Insgesamt zwei Autos hat er in seinem kleinen Taxi-Unternehmen. Langfristig ist sein Ziel, auch das zweite Auto rollstuhlgerecht zu machen. Die Neustadter Rollstuhlfahrer wird das freuen.