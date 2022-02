Goupil G4: So lautet der Name der jüngsten Neuanschaffung des städtischen Bauhofs. Das kleine Elektroauto fährt künftig durch die Fußgängerzone, ganz legal und gewollt. Denn es sorgt dort für Sauberkeit, wo die Menschen Dreck hinterlassen. Das Besondere laut Stadtverwaltung: Das Fahrzeug verfügt unter anderem über eine Hochdruckreinigungsanlage, mit der man Verschmutzungen zum Beispiel unter Abfalleimern oder Sitzbänken bekämpfen kann. Außerdem hat es ein Spezialgerät an Bord, mit dem festgetretene Kaugummis entfernt werden können. Das dürfte insbesondere die Mitglieder des Innenstadtbeirats freuen, die im vergangenen Jahr Geräte für genau diese Zwecke testen durften und denen eine saubere Innenstadt eines ihrer Hauptanliegen ist.

Die Ladefläche fasst bis zu 1200 Kilogramm, die Reichweite liegt bei rund 80 Kilometern. Das neue Fahrzeug ersetzt ein „Golf-Mobil“, das laut Stadt zehn Jahre im Dienst war und nicht mehr repariert werden konnte. Gekostet hat das neue Gefährt 51.000 Euro. Vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gab es einen Zuschuss in Höhe von 6200 Euro.

Wer sich um Hinterlassenschaften kümmert

So viel zu den harten Fakten. Herr der neuen Technik ist Cuma Daglarciran aus dem Team der Straßenreinigung. Seine Runde startet er morgens gegen 7 Uhr. Neben dem Säubern des Bodens leert er die Mülleimer in den Straßen der Innenstadt und kümmert sich um herumliegende Becher, Tüten und andere Hinterlassenschaften.

Daglarciran hofft auf die Unterstützung aller Bürgerinnen und Bürger: Nicht nur Kaugummis haben auf dem Boden nichts zu suchen, sondern gehören in den öffentlichen Mülleimer. Kleiner Tipp am Rande, selbst getestet und für gut befunden: Ist gerade kein Eimer zur Hand, tut es erst einmal auch ein Taschentuch oder die leere Bäckerstüte, bevor das Kaugummi dann in den heimischen Mülleimer wandert.