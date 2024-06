Kinder und Jugendliche sollen sich möglichst viel bewegen und Spaß im Umgang mit anderen haben. Damit Neugierige das für sie passende Sportangebot ganz leicht finden können, wurde jetzt ein spannendes Projekt gestartet.

Seit über einem Jahr kommen Silke Basenach, Leiterin des Gesundheitsamts, Stefanie Cherdron, Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin in Haßloch, Sportwissenschaftlerin Romy Möller und Anna-Lena Broschat, Mitarbeiterin der Abteilung Schule und Sport bei der Stadtverwaltung Neustadt, regelmäßig zusammen. Gemeinsam haben sie das Projekt „Jugend in Bewegung“ aus der Taufe gehoben. Inzwischen ist das Vorhaben online und kann auf der Internetseite der Stadt Neustadt (www.neustadt.eu – dann auf Bürger & Leben, dann auf Leben, dann auf Sport & Freizeit und dort dann auf Jugend in Bewegung) genutzt werden.

„Wir wollen, dass möglichst viele Kinder und Jugendliche Sport treiben und sich bewegen, ganz ohne Leistungsdruck“, sagt Ärztin Cherdron über die Motivation zum Neustadter Projekt. Daher fanden sich die unterschiedlichen Akteure zusammen, stießen auch beim Landesprogramm „Land in Bewegung“ auf offene Ohren und bekamen von dort Unterstützung. Die Medizinerin weiß aus ihrer Praxis, dass sich manche Familien schwer tun, passende Vereine oder Sportangebote zu finden. Genau da setzt „Jugend in Bewegung“ an. Die Arbeitsgruppe hat unter dem Online-Dach der Stadt Neustadt ein Portal erstellt, das kompakt über Vereine und Sportangebote informiert. „Wir wollen interessierten Familien einen möglichst niederschwelligen und leichten Zugang zum Sport und zu den Vereinen bieten, daher haben wir alles zusammengeführt“, erklärt Cherdron.

Werbung mit buntem Plakat

Die Arbeitsgruppe hat dafür Vereine in und um Neustadt angeschrieben. Wer auf der Homepage stöbert, bekommt eine Info über die Sportart, über mögliche Altersklassen und einen Link zum Vereinsangebot. Broschat ist froh, „dass wir schon einige motivierte Rückläufer“ haben. Diese seien in die Datenbank eingepflegt. Doch die Liste werde nie geschlossen. Man werde den Kreis der Vereine nun erweitern und immer neue anschreiben – und das Portal dann entsprechend ergänzen. Parallel dazu hat die Arbeitsgruppe in Kitas und Schulen sowie in Praxen begonnen, für „Jugend in Bewegung“ zu werben. Dazu wurde ein buntes Plakat entworfen, das Lust auf Sport machen will. Der auf dem Plakat abgedruckte QR-Code führt Neugierige direkt auf die Internetseite mit allen aufbereiteten Informationen.

„Wir wollen den Breitensportgedanken stärken. Oft hören Kinder mit einer Sportart auf, wenn es nicht in Richtung Leistungssport gehen soll. Wenn sie dann ganz aufhören, ist das aber einfach nur schade“, sagt Cherdron. Silke Basenach findet es zudem wichtig, dass auf dem Portal ganz verschiedene Vereine und Sportarten präsentiert werden. „Die Bewegungsvielfalt ist wichtig. Kinder können ja gerne auch verschiedene Sportarten ausprobieren oder einen Sport beginnen, auch wenn sie schon ein bisschen älter sind“, betont Basenach. Mit den Vereinen seien Schnuppermöglichkeiten vereinbart, man müsse nicht direkt Mitglied werden, ergänzt Cherdron. Ergänzend zum Bewegungsaspekt sei zudem der soziale Faktor für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wichtig: „Sie bekommen in Vereinen soziale Kontakte, die über die Schule hinausgehen.“ Broschat sieht zudem einen Vorteil für Vereine: Sie könnten neue Mitglieder gewinnen, die in ein paar Jahren vielleicht bereit seien, selbst als Übungsleiter tätig zu werden.

Info

Wer sich für das Projekt interessiert und vielleicht ein Vereinsangebot melden möchte, kann sich per E-Mail an schule@neustadt.eu melden.