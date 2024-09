Im Durchschnitt sitzen in jeder Schulklasse in Deutschland zwei Opfer sexualisierter Gewalt. In neun Neustadter Grundschulen läuft nun ein Präventionsprogramm, bei dem Schauspieler den Kindern kleine Szenen präsentieren.

„Mein Körper gehört mir!“, heißt das Programm, das auf Initiative des Kinderschutzbundes Neustadt-Dürkheim erstmals in Neustadt