In Maikammer hat ein neues Pop-Up-Restaurant geöffnet. Es soll einen kleinen Vorgeschmack geben auf das, was im Hotel-Restaurant „Goldener Ochse“ geplant ist.

Eigentlich hatte Dominik Grünwedel gehofft, dass er das Restaurant im „Goldenen Ochsen“ bereits im Mai öffnen kann. Dafür hatte er auch bereits Personal eingestellt und ein Team gebildet. Doch dann verzögerten sich die Arbeiten. Im Restaurant Cuvée, das zum Weingut Schreieck gehört, eröffnete sich dann die Möglichkeit, auf begrenzte Zeit ein Pop-Up-Restaurant zu öffnen. Im Cuvée (Hartmannstraße 36) hatte kurz zuvor der Pächter aufgehört.

„Das hat perfekt gepasst für uns“, sagt Grünwedel, der in Maikammer außerdem das Hotel-Restaurant Waldhaus führt, darüber hinaus einen Event- und Catering-Service betreibt und insgesamt 28 Mitarbeiter beschäftigt. Im Cuvée will Grünwedel gutbürgerliche „Mama-Küche“ anbieten, wie er es nennt. Er will sich damit bewusst von den hochpreisigen Restaurants, die es in Maikammer gibt, abheben. Regionale Spezialitäten, die „neu interpretiert“ werden, stehen im Vordergrund.

Wechsel wohl im Spätherbst

Grünwedel geht derzeit davon aus, dass es doch noch etwas länger dauert, bis er in den „Goldenen Ochsen“ wechseln kann. „Ich rechne mit Spätherbst“, so der Gastronom. Das Hotel-Restaurant am Marktplatz wird komplett saniert. Die Arbeiten sind im April begonnen worden. Investorin ist die Uhl Projektbau GmbH (Maikammer). Geschäftsführer Ralf Uhl will Technik und Ausstattung des Traditionshotels komplett erneuern und das Haus zu einem „Vorzeigeobjekt“ machen.