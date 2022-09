Der Spielplatz an der Festwiese (Grünzug Wallgasse) bekommt ein neues Piratenschiff. „Das aktuelle Schiff ist kurz vorm Sinken“, beschrieb Oberbürgermeister Marc Weigel salopp die aktuelle Situation. Der Hauptausschuss hat daher am Donnerstagabend beschlossen, dass eine Berliner Firma für rund 174.000 Euro ein neues Schiffswrack aufbauen soll. Das alte Schiff sei so marode, dass es Bürgerbeschwerden gegeben habe. Eine Reparatur sei nicht wirtschaftlich. Das neue Schiffswrack soll über mehr Spielmöglichkeiten als das bisherige verfügen. Außerdem sei zum Teil Metall verarbeitet, sodass es eine längere Lebensdauer habe. Baubeginn soll Anfang 2023 sein.