„Störche willkommen“ heißt es seit dem frühen Mittwochmorgen in Geinsheim. Denn in der Böbinger Straße haben Mitarbeiter der Stadtwerke in einer zweistündigen Gemeinschaftsaktion mit dem Storchenverein ein neues Nest auf einem Strommast befestigt.

Die Konstruktion, die von den Stadtwerken bezahlt wurde, stammt von einer Neustadter Schlosserei, emporgehoben wurden Gestell und Rondell mit dem Nest von einer Spezial-Kranfirma, da die Straße zu schmal für andere Kräne ist. Das Holz für das Nest hat der Storchenverein bereitgestellt.

Der „Neubau“ ersetzt ein im Februar bei einem Sturm abgestürztes Nest. „Es handelt sich um das gleiche Konstrukt wie in der Goethestraße in Lachen-Speyerdorf, der Aufbau ist identisch abgelaufen“, erklärte Christian Görisch von den Stadtwerken. Wichtig sei gewesen, die Schaltungsmöglichkeiten intakt zu halten. „Das ist eine sehr schöne Sache, die wir sehr gerne unterstützt haben“, freute sich Görisch. Etwa 900 Euro haben die Stadtwerke in das Nest investiert.

Zehn besetzte Nester in Neustadt

Die Störche haben in der Zwischenzeit auf einem benachbarten Strommast eine Bleibe errichtet und brüten dort. Dieses Nest ist allerdings nicht gesichert und soll deshalb vor der nächsten Brutsaison entfernt werden.

„Wir sind sehr froh, dass die Stadtwerke das angeboten haben. Wir haben hier Hand in Hand gearbeitet und jetzt zehn besetzte Nester in Neustadt“, freute sich Manfred Sauter, der Vorsitzende des Storchenvereins.