Der einstige „Deidesheimer Weinkeller“ ist nach dem Auszug des bisherigen Pächters und nach einer langen Pause wieder geöffnet. Bereits am Donnerstagabend feierte das „La Taberna“ mit seiner spanischen Küche in der Schlossstraße 10 die Eröffnung. Zuletzt befand sich in dem historischen Anwesen im Keller das „Ristorante Giovanni & Famiglia“ der Familie Runco, die nach dem Weggang von Deidesheim im Frühjahr 2021 im alten Scheffelhaus am Marktplatz in Neustadt eine neue berufliche Herausforderung fand.