Eindeutiger hätte die Entscheidung nicht ausfallen können: Einstimmig bei einer Enthaltung hat der Stadtrat das neue Logo für Neustadt bestimmt. Die klare Ansage vorab lautete: Es geht nicht darum, ob es gefällt.

Naturverliebt, freiheitsbewusst, gelassen, anpackend, warmherzig: So sind die Neustadter, so ist die Stadt Neustadt, und diese Botschaft sendet das neue Logo. Einstimmig hat der Stadtrat am Dienstagabend