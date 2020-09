Ein gut gemachtes Logo sollte immer die Inhalte darstellen, die das Projekt charakterisieren, für die es steht. Das ist mit dem neuen Logo für das Städtebauförderprojekt „Soziale Stadt Neustadt-Böbig“ offensichtlich gelungen. Der 13-jährige Hannes Reif hat die Grundlage dafür geschaffen. „Mit meinem Entwurf wollte ich darstellen, dass es in Böbig Hochhäuser gibt, in denen viele Menschen wohnen, von denen jeder auf jeden achten sollte, um gut gemeinsam zu leben“, erklärt der Schüler. Neben dem Hochhaus symbolisieren stilisierte Eisenbahnschienen den Bahnhof Böbig und die Bahnlinie am Rande des Stadtteils. „Und weil Böbig etwa ein Viertel von Neustadt ist, habe ich auf meinem Entwurf ein Viertel der Welt mit ihren Kontinenten und Meeren gemalt“, erläutert der 13-Jährige. Sein Entwurf wurde unter 50 eingereichten Arbeiten bei dem Wettbewerb für das Logo als Sieger ausgewählt. „Das finde ich schon cool, dass ich gewonnen habe“, meint er.

Gemalt hat der Schüler am Käthe-Kollwitz-Gymnasium schon im Kindergartenalter sehr gerne. Daher besuchte er auch schon mit sechs Jahren regelmäßig die Kunstkurse von Alena Steinlechner. Bei einem Ferienkurs der Künstlerin, die ebenfalls in Böbig lebt, wurde die Idee geboren, selbst ein Logo für den Stadtteil zu gestalten. Die Jugendlichen und Kinder entdeckten gemeinsam die Charakteristik der Umgebung und brachten diese in ihre Entwürfe ein.

„Hannes’ Entwurf enthielt eigentlich schon alles, was für ein offizielles Logo nötig ist, sogar die Farben grün, blau und orange, die für unser Städtebauförderprojekt vorgesehen waren“, lobt Stadtteilmanager Thomas Lörcher. „Die einzige Änderung, die wir vorgenommen haben, sind die symbolisierten Bäche Reh- und Speyerbach, die für den neu angelegten Grünzug Böbig stehen“ ergänzt er.

Für Hannes Reif ist die künstlerische Gestaltung ein kreatives Hobby, das er nicht missen möchte. Aus heutiger Sicht kann er sich sogar vorstellen, dass die Freude daran auf seinem Weg in die berufliche Zukunft eine Rolle spielen wird.