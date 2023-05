Der Verein für Brauchtum und Dorfverschönerung denkt über eine Verschönerung des Pechsteinbrunnens nach. Außerdem gibt es Überlegungen, das dörfliche Leben transparenter zu machen.

In der Sitzung des Vereins wurde hierfür unter anderem das Nutzen einer Dorf-App ins Gespräch gebracht. Wer im Internet entsprechend sucht, stößt etwa auf „DorfFunk“. Diese Applikation versteht sich als „Kommunikationszentrale für ländliche Regionen“. Ob auch für Forst das Nutzen einer solchen App realistisch ist, soll nun vereinsintern weiter überlegt werden. Voraussetzung wäre, dass sich so viele Bürger wie möglich für die kostenlose App registrieren.

Nachdenken will der Verein zum Beispiel auch darüber, wie es mit dem seit Längerem defekten und außer Betrieb genommenen Pechsteinbrunnen am Weinprobierstand weitergehen könnte. Eine Reparatur wäre nach den Worten von Ortsbürgermeister Bernhard Klein aufwendig und kostspielig. Die Gemeinde könne die Kosten dafür nicht stemmen. Auch der Etat des Brauchtumsvereins reiche dafür nicht aus, wie es hieß.

Wird der verwaiste Brunnen, der eine Art negatives Aushängeschild am nördlichen Ortseingang und am Weinprobierstand ist, nun so belassen, wie er ist, wird er in ein Blumenbeet oder eine Grünfläche umgestaltet, oder könnte es vielleicht eine konzertierte Spendenaktion geben, bei der Bürger, Winzer, Gastronomen, Brauchtumsverein und Gemeinde zusammenlegen und so genügend Geld für Reparatur und Renovierung aufbringen? Die Zukunft wird es zeigen.