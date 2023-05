Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Sonntag war die Uraufführung von Leni Bohrmanns neuem Stück „Copper, Flint und der Fabulotor“. Im ausverkauften Theater in der Kurve amüsierten sich dabei sowohl die jungen als auch die erwachsenen Zuschauer prächtig.

Nicht einmal die Regisseurin fand nach ihrer Eröffnungsrede noch Platz auf den Bänken im Theater an der Kurve, so voll war es zur Uraufführung am Sonntagnachmittag. Hedda Brockmeyer