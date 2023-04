Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Keine zermürbende Vergangenheitsbewältigung, sondern in die Zukunft blicken – das war das Motto bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung der Fördergemeinschaft Herrenhof am Dienstag in Mußbach. Der erste Schritt dabei: einen neuen Vorstand wählen. Dabei erfüllte sich so etwas wie ein Herzenswunsch des verstorbenen FGH-Übervaters Gustav-Adolf Bähr.

„Ich komme glücklicherweise nicht als Totengräber, sondern als jemand, der versucht, einen neuen Aufbruch zu schaffen“ – so eröffnete Oberbürgermeister