Weil im geplanten Gewerbegebiet „Lange Strahläcker“ zwischen Neustadt und Lachen-Speyerdorf künftig mit mehr Verkehr zu rechnen ist, soll der Kreisel an der Bundesstraße 39/Louis-Escande-Straße entlastet werden. Der Stadtrat hat sich für eine Entlastungsstraße ausgesprochen.

Neben der Kreisverkehrsanlage soll ein sogenannter Bypass entstehen, von der B39 aus Richtung Speyer kommend in die Louis-Escande-Straße, ähnlich dem neben dem Globus-Kreisel. Weil sich unter anderem deshalb das Plangebiet vergrößert, hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstagabend bei einer Enthaltung eine Änderung des Bebauungsplans beschlossen. Ebenso wird der Flächennutzungsplan teilweise geändert, da die Flächen ursprünglich für Landwirtschaft ausgewiesen waren. Im nächsten Schritt kann sich die Öffentlichkeit zu den Plänen äußern. In dem Gewerbegebiet werden künftig drei Unternehmen angesiedelt sein: das Autohaus Falter, der Obst- und Gemüsebauer Quartier Christ und die Hornbach Baustoff Union.