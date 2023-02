Wo früher ein Geschäft für Modeaccessoires ansässig war, wird künftig die Weinfachhandlung Rohstoff zu finden sein. Der Laden am Marktplatz 8 wird derzeit renoviert, nachdem die Geschäftsinhaberin von Gingko Art ihren Betrieb aufgegeben hat. Das Unternehmen Rohstoff des Weinenthusiasten Johannes Lochner war bisher in Wachenheim, in der Weinstraße 36. Mit der Eröffnung in Deidesheim rechnet Lochner im März oder April.