Ein eher ungewöhnlicher Beratungsmix erwartet Kunden ab 21. September in der Hauptstraße 8 in Neustadt. Am Samstag wurde dort das neue Ladengeschäft MP Service eröffnet.

Ab Montag berät Inhaber Boris Samara Kunden in den Bereichen Mobilfunk- und Kabelfernsehverträge und erstellt außerdem Vergleichsangebote verschiedener Strom- und Gasanbieter. Darüber hinaus vertreibt der gebürtige Saarbrücker Sodastream-Geräte, mit denen Leitungswasser mit Kohlendioxid angereichert und zu Sprudel umgewandelt wird.

Zu dieser Mischung aus Beratung und Vermittlung von Telekommunikations-, Strom- und Erdgasverträgen und dem Angebot an Wassersprudlern kam Samara aufgrund der Corona-Krise: „Wegen des Lockdowns im Frühjahr war ich in meiner Vertriebstätigkeit für Sodastream-Geräte sehr eingeschränkt und musste mir eine Alternative überlegen.“ Dies habe ihn dazu gebracht, in einem Geschäft seine bisherigen beruflichen Fähigkeiten und Erfahrungen zu bündeln. In früheren Jahren hatte Samara längere Zeit für Kabel Deutschland sowie im Bereich Personalvermittlung für den Fernsehsender RTL gearbeitet.

RTL-Akteure bei Eröffnung

Zur Eröffnung hatte der Geschäftsinhaber seine RTL-Kontakte spielen lassen und bekam Unterstützung von „Die Trovatos“, einer Detektivfamilie, die in der gleichnamigen Serie Einblicke in ihren Berufsalltag gewährte. Auch Darsteller der RTL-Sozialdoku „Hartz und Herzlich“ aus den Mannheimer Benz-Barracken waren zu Gast. Für die Stadt war Bürgermeister Ingo Röthlingshöfer zur Eröffnungsfeier gekommen.

Ab Montag können Interessierte das neue Ladengeschäft besuchen. Wer zu den regulären Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr nicht kann, für den bietet Samara Beratungsgespräche nach Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten an.