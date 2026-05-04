Die Feuerwehr Meckenheim hat ihr 170-jähriges Bestehen gefeiert und ein neues Fahrzeug erhalten. Es handelt sich um ein Mehrzweckfahrzeug, das Teil der Löschwasserkomponente des Landkreises ist. Nach Angaben des Kreises ist diese zuständig für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung bei Großeinsätzen.

Das Fahrzeug soll im ganzen Landkreis zur Unterstützung bei Wald- und Vegetationsbränden zum Einsatz kommen. Damit soll die Bereitstellung von Löschwasser über lange Wegstrecken sichergestellt werden. Außerdem könne das neue Fahrzeug weitere Logistikaufgaben in schwierigem Gelände übernehmen, informierte die Behörde. Dies sei besonders dort wichtig, wo das Hydrantennetz nicht ausreiche. Die Einheit verfüge über spezielle Ausrüstung und ausgebildetes Personal.

Außerhalb dieser Aufgaben könne die Gemeinde das Fahrzeug bei ihrer Feuerwehr einsetzen. Es müsse aber sichergestellt sein, dass das Fahrzeug jederzeit einsatzbereit sei, wenn der Kreis es abruft.

Die Kosten bezifferte der Kreis mit 342.000 Euro inklusive Aufbau und Beladung. Das Land förderte die Anschaffung mit 41.000 Euro.