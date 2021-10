So, wie geplant, soll ein neues Feuerwehrgerätehaus in Lachen-Speyerdorf gebaut werden. Der Stadtrat hat bei einer grünen Gegenstimme beschlossen, Behörden und Öffentlichkeit ein zweites Mal an den baurechtlichen Plänen zu beteiligen. Im ersten Quartal 2022 könnte dann Baurecht vorliegen und der Bauantrag gestellt werden. Standort ist am Kreisel zwischen Flugplatz- und Haßlocher Straße. Dafür muss auch ein Teil der dort stehenden Bäume gefällt werden, was nicht vor Oktober 2022 geschehen wird.