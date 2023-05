Am 5. Mai war die Stadt Neustadt Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft der fahrrad- und fußverkehrsfreundlichen Kommunen (AGFFK) Rheinland-Pfalz. Dafür hatte der Stadtrat im April den Weg freigemacht. Beigeordneter Bernhard Adams, zuständig für Bauen und Verkehr, wurde laut Stadtverwaltung als Beisitzer in den siebenköpfigen Vorstand gewählt. Den Vorsitz übernimmt der Ludwigshafener Baudezernent Alexander Thewalt. Adams bezeichnete die interkommunale Zusammenarbeit als wichtig. Gleiches gelte dafür, dass auch das Land und sein Landesbetrieb Mobilität in dem Netzwerk vertreten seien. Nur gemeinsam sei die Verkehrswende zu stemmen.

Die neue Arbeitsgemeinschaft hat 42 Gründungsmitglieder, darunter auch der Landkreis Südliche Weinstraße, die Stadt Landau, die Verbandsgemeinde Maikammer, der Landkreis und die Stadt Bad Dürkheim.