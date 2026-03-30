Die DRK Schwesternschaft Rheinpfalz-Saar als Träger des Neustadter Altenheims Rotkreuzstift und des DRK Pflegeservice Neustadt bietet zum Start des kommenden Wintersemesters die Möglichkeit, dual Pflege zu studieren. In Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen vereine das duale Studium theoretisch anspruchsvolle mit praktischen Kompetenzen, um die Studierenden zu einer umfassenden theoriegeleiteten und evidenzbasierten Pflege zu befähigen, teilte der gemeinnützige Verein mit. Die Absolventen erwerben demnach in acht Semestern die Berufszulassung als Pflegefachmann/Pflegefachfrau, den Studienabschluss Bachelor of Science und Kompetenz in den heilkundlichen Themenbereichen Diabetes, Demenz und chronische Wunden. „In der Vergangenheit haben wir bereits sehr gute Erfahrungen mit einer hochschulischen Kooperation gemacht“, sagt Barbara Baltus, Vorsitzende der DRK Schwesternschaft. „Jetzt verfügen wir auch in Neustadt über alle notwendigen Kooperationen sowie Kapazitäten durch freigestellte Praxisanleitende und Praxiskoordinatoren.“