Das Neustadter DRK betreibt seit Mittwoch eine neue Teststation auf dem Parkplatz des ehemaligen Hela-Baumarkts in der Chemnitzer Straße 40. Die Station ist als Drive-in-Angebot konzipiert, aber auch Fußgänger können sie nutzen. Getestet wird in einem Zelt, in das zwei normale Personenwagen passen. Die Zufahrt zum Drive-in erfolgt über die Einfahrt zum nahen Burgerrestaurant. Geöffnet ist die neue Teststation von Montag bis Sonntag, 10 bis 16 Uhr.