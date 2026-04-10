Unter dem Namen Mee.Lo eröffnet am Samstag in der Neustadter Hauptstraße 86 ein Café, in dem sich Kunst, Genuss und Begegnungen vereinen.

Inhaberin Thena Gottschalk hat einen Ort für Pausen, Gespräche, Kunst, Handgemachtes und Kreativität geschaffen. Mitten in Neustadt in bester Lage gibt es nun wieder ein Café, das viel mehr ist als nur Kaffee und Kuchen. Der Genuss von Kaffee aus dem Röstwerk Deidesheim, selbstgemachten Kuchen und griechischen Cookies, die sogenannten Koulourakia, bilden die Grundlage. Thena Gottschalk, deren eigentlicher Name Parthena Maxidou Gottschalk lautet und auf ihre griechische Familie verweist, bietet hochwertige Tees an, deren Aufgüsse ein wenig Zeit einnehmen. Thena ist ausgebildete Tee-Sommelière und lässt den Aromen die Momente, die sie benötigen, um sich in Gänze zu entwickeln. Ein handgerührter Matcha-Tee, selbstgemachte Eistees oder auch frisch gepresste Säfte sind keine Schnell-Drinks, sondern werden mit Sorgfalt und eben Zeit zubereitet – ohne Zucker oder Geschmacksverstärker. Für den kleinen Hunger gibt es Flammkuchen, Antipasti, Focaccia, Croissants und sonntags zukünftig auch ein Frühstück.

Handgemachtes und Dekoratives

Neben dem Genuss, den Gesprächen und Begegnungen hält Mee.Lo eine Auswahl an Keramik, Geschenkideen, Kerzen, Seifen, Schmuck, Stiften und vielerlei mehr bereit. Vieles ist handgemacht, wie die Lavendel-Produkte von Anne Gaul aus Grünstadt-Asselheim und die Keramik von Rebecca Labor aus Aalen, oder stammt aus Werkstätten aus Portugal und Spanien. Das Angebot wird immer wieder erneuert oder ausgetauscht. So sind die Regale immer anders bestückt. Es sind schöne Dinge, mit denen man sich umgeben möchte, und das Originelle, Witzige oder Hochwertige, das man verschenken will. Es gibt Spiele im Verleih und auch Verkauf, die dazu verleiten, miteinander zu kommunizieren und sich auszutauschen.

Menschen zusammenbringen

Thena Gottschalk ist überzeugt, dass die Menschen viel zu wenig wirklich miteinander sprechen, zu selten zuhören und an den wichtigen Dingen vorbeischauen. Sie will hingegen einen Raum bieten, der die Menschen zusammenbringt – auch wenn es nur für die Mittagspause reicht oder zwischen zwei Terminen ein kleines Innehalten ist.

Im ersten Obergeschoss steht ein großer, heller Raum zur Vermietung zur Verfügung, für Seminare, Workshops, Vorträge, Besprechungen, Yogakurse und vieles mehr. Thena Gottschalk arbeitet mit den Neustadter Caterern Cooks2rent, Caroline Fritzenschaft und Änne Gemming, zusammen, die für die Veranstaltungen gebucht werden können.

Gottschalk ist gelernte Erzieherin, hat eine Weiterbildung zur Fachwirtin in Führung und Organisation im Sozialwesen absolviert und viele Jahre in der katholischen Kirche gearbeitet. Drei Jahre lebte sie mit ihrem Mann und den drei Töchtern in den USA. Sie hat sich viele Gedanken um das Zusammenleben der Menschen gemacht und ist auf der Suche nach dem Echten und nach Authentizität. Mit Mee.Lo will sie einen eigenen Beitrag leisten, der sich für sie gut und richtig anfühlt. Der Name ist ein Mitbringsel aus der USA-Zeit und erinnert an „mich lieben“. „Der Name, den ich gewählt habe, hat die Bedeutung von sich wert sein, sich etwas gönnen wollen. Das kann sowohl die Zeit sein, die ich mir nehme, oder ein für mich wertvolles Stück, an dem ich mich erfreuen kann“, sagt sie. Ihre Töchter haben eine weitere Bedeutung gefunden, mit der sie sich identifizieren, denn die Anfangsbuchstaben ihrer Vornamen sind in Mee enthalten.

Die Inhaberin startet zunächst alleine in die Selbstständigkeit und ist auf der Suche nach Verstärkung. Ihre Öffnungszeiten sind Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Mittwochs ist geschlossen.