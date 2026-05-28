Ein junger Kirrweilerer hat sich in der Bestattungsbranche selbstständig gemacht. Was ihn an dem Beruf fasziniert und warum er bewusst neue Wege in der Bestattungskultur geht.

Von einem Boom bei der Ausbildung zum Bestatter ist in jüngster Zeit immer wieder zu hören. Innerhalb von zehn Jahren habe sich die Anzahl der Auszubildenden verdoppelt, teilte das Statistische Bundesamt im Oktober mit. Einer von diesen jungen Menschen, die sich in dieser Zeit für den Beruf entschieden haben, ist Marvin Nitzsche aus Kirrweiler. 25 Jahre jung ist er und schon Inhaber eines eigenen Unternehmens – eines Bestattungsunternehmens.

Doch der Reihe nach. Nitzsche war nach dem Abitur etwas unschlüssig mit Blick auf die Berufswahl. Nur eins stand fest: Es sollte ein Beruf sein, der mit Menschen zu tun hat, etwas Soziales, Sinnvolles. Er informierte sich über die verschiedenen Möglichkeiten, absolvierte einen Berufswahltest beim Arbeitsamt, machte Praktika. Auf diesem Weg kam er zu einem Bestattungshaus in Landau. Und er wusste sofort: Das ist es. Eine sinnvolle Arbeit, mit viel Menschenkontakt und viel Abwechslung.

Letzteres, so erzählt er, werde von vielen Berufsbildern behauptet. Beim Bestattungsfachwirt sei es aber wirklich so. „Jeder Mensch ist anders, und jeder nimmt auf seine Weise Abschied“, sagt Nitzsche. Tränen gehörten vielfach dazu, seien aber keineswegs die Regel. „Manche Menschen sind sehr ruhig und gefasst.“ Bei anderen erlebe er Wutausbrüche. Nicht selten passiere es auch, dass die Emotionen sich von Kontakt zu Kontakt komplett änderten, dass etwa anfängliche Wut in tiefe Traurigkeit umschlage. Zu lernen, mit solchen Gefühlsschwankungen umzugehen, sei Teil seiner Ausbildung gewesen.

Auch sensible Themen gehören dazu

Zu dem Beruf gehörten aber auch ganz andere Dinge. Die Erledigung von Formalitäten beispielsweise und finanzielle Fragen. Aber auch sehr sensible Themen, wie die Herrichtung der Verstorbenen. Und praktische Fragen, etwa die Dekoration der Trauerhalle. „Wir kümmern uns einfach um alles rund um die Bestattung“, erklärt Nitzsche. Diese Vielfalt sei es, die er an dem Beruf schätze.

Nach einem kurzen Praktikum begann Nitzsche zum nächstmöglichen Zeitpunkt die Ausbildung beim südpfälzischen Bestattungshaus Gehrlein. Es folgten ein halbes Jahr als Bestattungsfachkraft im Angestelltenverhältnis sowie ein längerer Auslandsaufenthalt. Und dann beschloss Nitzsche, den nächsten Schritt zu wagen: die Gründung eines eigenen Bestattungsunternehmens. Inzwischen hat er alle nötigen Investitionen getätigt – darunter der Kauf eines Bestattungsfahrzeugs – und sein Büro in der Kirrweilerer Raiffeisenstraße eingerichtet. Er hat Flyer gedruckt und sich bei Pfarrern und Alteneinrichtungen vorgestellt. Nitzsche weiß: Ein Bestattungsunternehmen lebt von Vertrauen, und das gilt es nun aufzubauen.

Er habe sich intensiv damit beschäftigt, seinem Unternehmen Leitlinien zu geben, erklärt der Kirrweilerer. Der Name „Viventis“ sei nicht zufällig gewählt. „Das leitet sich aus dem lateinischen Wort ,vivere’ ab und bedeutet leben“, erklärt Nitzsche. Das Motto des Unternehmens sei: „Aus den Wurzeln des Lebens wächst die Kraft der Erinnerung.“ Für ihn stehe der Mensch im Vordergrund, seine Persönlichkeit, die Erinnerungen an ihn. „Ich nehme mir bewusst Zeit für die Angehörigen und bemühe mich, den Abschied so zu gestalten, dass er sich richtig anfühlt.“

Weg vom althergebrachten Bild

Schon die Gestaltung seines Büros zeige, dass er weg wolle vom althergebrachten Bild des Bestatters mit dunklen Räumen und einer schweren Atmosphäre. „Meine Räume sind bewusst offen, hell und ruhig gestaltet, weil ich finde, dass Menschen in der Trauersituation nicht noch zusätzlich belastet werden sollten.“ Menschen einen Halt zu geben, Empathie zu zeigen und für einen würdevollen Abschied zu sorgen: Das sei sein Ziel.

Neben der Organisation der Bestattung mit Beratung, Überführung, Trauerfeier und der Erledigung aller Formalitäten biete er auch Bestattungsvorsorge an. Damit könnten persönliche Wünsche festgelegt und finanziell geregelt werden. Auch die Grabpflege gehört zu den Leistungen, die Nitzsche anbietet.

Noch in der Gründungsphase seines Unternehmens habe er selbst einiges hinzulernen müssen, erzählt der 25-Jährige. Denn das neue Bestattungsgesetz bringe einige Neuerungen mit sich, die es in seiner Ausbildungszeit noch nicht gab. „Heute ist vieles möglich, von der Flussbestattung bis zur Bestattung im eigenen Garten“, erklärt der Kirrweilerer. Wichtig sei, dass es zuvor schriftlich verfügt worden sei. Was es indes schon in Nitzsches Ausbildungszeit gab, war die Bestattung im Ruheforst oder im Friedwald. „Das waren schon damals beliebte Formen der Bestattung“, sagt er.

Info

Bei einem Informations- und Begegnungstag am Samstag, 6. Juni, 10 bis 16 Uhr, können Interessierte das Unternehmen Viventis kennenlernen und unverbindlich mit Marvin Nitzsche ins Gespräch kommen. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Adresse: Kirrweiler, Raiffeisenstraße 12.

