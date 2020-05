Verschwörungstheorien haben heuer ja mal wieder Hochkonjunktur. Prominente Vegan-Köche, Soul-Sänger, aber auch namenlose Impfgegner äußern sich vorwiegend im Internet mit kruden Thesen, die an Albert Einstein gemahnen, dem der Satz „Zwei Dinge sind unendlich: das Universum und die menschliche Dummheit, aber beim Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“ zugeschrieben wird.

Zugegeben, wir alle durchleben momentan eine Zeit, in der vieles für selbstverständlich Erachtete in Frage gestellt wird – das ging vor einigen Wochen los mit leergeräumten Toilettenpapierregalen und mündet für nicht wenige Zeitgenossen in der aktuell drängenden Frage, ob die Sommerferien auf Mallorca denn nun stattfinden können oder nicht.

Wenn man dann noch monatelang nicht beim Friseur war und auf den liebgewonnenen lactosefreien Latte macchiato verzichten musste, kann man durchaus auf die Idee kommen, sich ein Aluhütchen aufzusetzen. Und den Neigungswinkel der Erdachse mit Pi zu multiplizieren, um in Abhängigkeit vom Raumtemperatur- und Luftfeuchtigkeitskoeffizienten die Zahl 666 zu errechnen – da kriegen Okkultisten und Zahlenmystiker natürlich feuchte Augen ...

Angesichts dessen mag man den Blick schon hilfesuchend gen Himmel richten, um wieder auf normale Gedanken zu kommen, doch lauern da nicht auch schon wieder Anzeichen dafür, dass Reptiloide die Macht über unser Denken erlangen wollen? Wir sagen nein, denn da fliegen halt Flugzeuge. Und deren Kondensstreifen malen doch irgendwie ein schönes Bild ins Blau, oder?