Ihrem Lieblingskiosk im Jungbusch setzten sie schon lange ein Denkmal. Mit „Sag mir Almanya“ legt die deutsch-türkische Indie-Band „Engin“ aus Mannheim ihr drittes Album vor.

Im Mai hat das an der Popakademie gegründete Anadolu-Trio in der Alten Feuerwache ein Heimspiel. Wäre Deutschland nicht so steif, man könnte den titelgebenden Song im Wahllokal spielen und vielleicht beim Kreuzchen machen mit den Hüften wackeln. „Sag mir, wer willst du sein, wenn der Volkskörper tanzt?“, fragen die Jungs von „Engin“ in ihrem neuen Album, das mit Rhythmus und Wortwitz glänzt.

Frust, Wut und Angst stauen sich in den ersten Textzeilen auf. Dieses Unbehagen, dieses miesepetrige Streiten mit „wenig Nuancen“, diese Polarisierung und ewige Spaltung aber wird humorvoll aufgebrochen. „Sag mir Almanya, wo willst Du lang ja / (…) Kein Goethe, kein Schiller, kein Kommissar Rex / Dafür alte Parolen und billige Gags“, singen Engin und blicken zwischen „Çay und Champagner“ auf schneebedeckte deutsche Wälder, so weiß wie Ayran. Das Intro klingt bluesig-schmetternd wie die Red Hot Chili Peppers. Gefolgt von einem Gitarrensound á la Oasis. „Du willst Liebe doch du weißt nicht wie. Almanya bitte, bitte geh’ in Therapie“, schreit der studierte Psychologe.

Das Gastland wird zur Heimat

Almanya – das ist unter türkischen Einwanderern die liebevolle Bezeichnung für Deutschland. Ewiges Gastland, das für die zweite und dritte Generation längst Heimat geworden ist. So wie für Engin Devekiran, Kopf und Stimme der in Mannheim ansässigen, dreiköpfigen Band, die weit mehr kann als anatolischen Pop-Rock mit deutschem Einschlag. Es sind treibende Rhythmen im Tarantino-Style, Melodien und Beats, die in die Knochen gehen, aber vor allem starke, mutige Texte.

Gegründet wurde die Band an der Popakademie. Nach seinem Masterstudium der Psychologie in Heidelberg, Dublin und München hängte Engin Devekiran noch ein Musikstudium dran. Aufgewachsen in Brettern bei Karlsruhe, hörte der Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters eher The Smiths statt Tarkan, spiele Gitarre statt Saz, verlernte das Türkisch als Jugendlicher mehr und mehr – und stellte sich während des Studiums im Jungbusch die Identitätsfrage, suchte nach musikalischen Wurzeln.

Mischung der Sprachen

Er entdeckte sie in den Vertretern der Anadolu-Rock-Bewegung, wie Cem Karaca, Erkin Koray und vor allem Barış Manço. Langhaarige, wie Hippies wirkende Rockstars aus Istanbul, die türkische Volksmusik mit westlichen, psychedelischen Einflüssen verbanden und auch vom Kraut-Rock der 80er (der zum Teil aus Mannheim kam) inspiriert waren. Für Devekiran schloss sich ein Kreis, mit David Knevels (Bass) und Jugendfreund Jonas Stiegler (Schlagzeug) gründete er „Engin“ und wandelt seitdem ein wenig auf den Anadolu-Spuren, singt mal auf Deutsch, mal auf Türkisch – und immer mehr auch mal bilingual.

Mit „Kiosk Yüksel“ widmeten die Popakademie-Studenten ihrem Lieblingskiosk in der Beilstraße im Jungbusch ein musikalisches Denkmal. Das Debütalbum „Nacht“ (2023) wird noch nahezu ausschließlich auf Deutsch besungen. „Mesafeler“ (2024) ist ein Coveralbum türkischer Rock- und Folk-Klassiker. Nun durchmischen sich die Sprachen und deutsch-türkischen Lebenswelten.

Brückenbau zwischen Sprachen und Kulturen

Mit Zeilen wie „Jürgen und Tanja machen dieses Jahr kein All Inclusive Alanya“ wird die deutsche Doppelmoral entlarvt. Mit klugem Witz spitzen Engin poetische Pfeile, die ins deutsche Rückenmark treffen. Aber Engin wollen auch mit ihrem dritten Album nicht trennen, sondern verbinden. Sie versuchen Brücken zwischen zwei Sprachen und Kulturen zu bauen. „Du bist Şeker, doch du tust nicht mehr gut. Dein Paradies ist eine Wüste für mich“, wird nach Rammstein-Art Zucker über die süßen Songs gestreut, um dann im Anadolu Rock eines Barış Manço mit psychedelischen Vibes auszubrechen.

Ihre internationale Tour führt sie nun in die Türkei, nach Istanbul, Izmir, Antalya. Nach Wien, München, Zürich, Amsterdam und Eindhoven. Und ganz zum Abschluss am Samstag, 30. Mai, nach Mannheim in die Alte Feuerwache (Beginn 20 Uhr). Ihr Album macht Lust, einmal genauer hinzuhören. Türkische Wörter wie Şimşeks (Blitz) sind eine Einladung, sich näher mit dem kraftvollen Sound der oghusischen Sprache zu befassen. Harika!

Termin

Samstag, 30. Mai, 20 Uhr, Alte Feuerwache Mannheim.

