Exakt 39.078 Abfallgebührenbescheide trudeln bald bei den Haushalten im Kreis Südliche Weinstraße ein. Die Kunden können sich schon mal auf Änderungen bei den gelben Wertstoffsäcken einstellen. Die Abholfrequenz erhöht sich. Aber das ist noch nicht alles.

Ab 2022 gibt es Neuerungen bei den gelben Wertstoffsäcken. Sie werden künftig öfter abgeholt und auch die Wochentage zur Abholung ändern sich. Wie Landrat Dietmar Seefeldt erklärt, konnte die erhöhte Abholfrequenz bei Verhandlungen im vergangenen Jahr mit den Dualen Systemen Deutschland erreicht werden. „Ab 2022 werden die Wertstoffsäcke doppelt so oft wie bisher, nämlich alle 14 Tage, abgeholt. Zudem wird die Qualität der Säcke verbessert, sie sollen deutlich reißfester werden“, kündigt er an.

Der Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft weist darauf hin, dass im kommenden Jahr in vielen Ortsgemeinden die Abfuhr der Wertstoffsäcke an anderen Wochentagen als bisher erfolgt. Die Termine sind im Abfuhrkalender 2022 enthalten. Dieser war bereits in den Amtsblättern der Verbandsgemeinden veröffentlicht. Die Termine sind auch in der kostenlosen SÜW-Wertstoff-App enthalten, die auf der Homepage des Landkreises www.suedliche-weinstrasse.de unter „Einrichtungen“, „Wertstoffwirtschaft“ und „Wertstoff-App“ heruntergeladen werden kann.

Wertstoffsäcke ab Januar

Die Wertstoffsäcke werden ab Januar bis voraussichtlich Ende Februar verteilt. Jeder Haushalt bekommt zwei Rollen mit 13 Säcken. Sollten in einem Haushalt keine Wertstoffsäcke mehr vorhanden sein und auch bei den Ausgabestellen in den Verbandsgemeindeverwaltungen keine Säcke mehr ausgegeben werden können, können anstelle der offiziellen Wertstoffsäcke auch andere transparente Kunststoffsäcke verwendet werden.

Sollte ein Haushalt bis spätestens Ende Februar keine gelben Wertstoffsäcke erhalten haben, kann er sich direkt mit der Firma Süd-Müll, Niederlassung Landau, unter Telefon 0800 7701001 in Verbindung setzen. Dies gilt auch für alle anderen Probleme mit dem gelben Sack. Darauf macht der Landkreis aufmerksam. Denn dieser habe hinsichtlich der Verteilung und der Entsorgung der gelben Säcke weder eine rechtliche noch eine finanzielle oder organisatorische Zuständigkeit. Diese liegt bei den Dualen Systemen. Eine frühere Verteilung der Säcke sei wegen des anhaltenden Materialmangels und Logistikproblemen nicht früher möglich, so die Kreisverwaltung. Die gelben Säcke sind ausschließlich für das Sammeln von entleerten Leichtverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterial vorgesehen.

Ab dem 12. Januar werden übrigens die jährlichen Gebührenbescheide für die Abfallentsorgung versendet. 39.078 Bescheide und damit 195 mehr als im Vorjahr landen in Briefkästen im Landkreis Südliche Weinstraße.

Die Kreisverwaltung warnt schon mal vor: „Erfahrungsgemäß sind bis etwa Mitte Februar eine Vielzahl von Rückfragen und Änderungswünschen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Eigenbetriebes Wertstoffwirtschaft zu bearbeiten.“ Daher bittet er darum, Anfragen am besten schriftlich (per E-Mail, Fax oder Brief) zu stellen, da es zu Überlastungen und Wartezeiten bei Telefonanrufen kommen kann.