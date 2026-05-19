Die Ortsgemeinde Neidenfels wird sich mit etwa 1400 Euro an den Kosten für einen Doppelstabzaun beteiligen, durch den verhindert werden soll, dass Erde, Steine und ähnliches von einem Grundstück der Gemeinde auf ein privates Gelände abrutschen. Das hat der Gemeinderat beschlossen. Die Gemeindefläche liegt oberhalb des privaten Grundstücks in der Zwerlenbachstraße 20. Wie fast überall in Neidenfels handelt es sich dabei um eine steile Hanglage. Laut Ortsbürgermeisterin Sybille Höchel (CDU) stand zwischen den Grundstücken ein Maschendrahtzaun. Dieser sei marode und soll ersetzt werden. Von den Kosten für den neuen Zaun von etwa 4200 Euro übernimmt die Gemeinde ein Drittel, etwa 1400 Euro.