Zum Schutz von Fußgängern, insbesondere Kindern, vor vorbeifahrenden Zügen hat die Stadt Neustadt im Schöntal unterhalb der Wolfsburg einen neuen Zaun aufstellen lassen. Wie die Stadt mitteilt, hatte an der Stelle nur ein Grünstreifen den Fußweg von den Bahngleisen getrennt. Für Kinder aus dem benachbarten Wohnviertel und Wanderer sei dies eine Gefahrstelle gewesen. Auf Initiative des Innenstadtbeirats sei deshalb der neue Zaun errichtet worden. Der Vorsitzende des Beirats, Norbert Schied, bedankte sich stellvertretend beim Leiter der Abteilung Tiefbau, Martin Utech, für die Realisierung des Projektes.

Gekostet hat die die Anlage rund 8.400 Euro, darin enthalten 4.400 Euro Gebühren für den Gestattungsvertrag mit der Deutschen Bahn. 3.100 Euro konnte der Beirat über einen Spendenaufruf beisteuern, den Rest trägt die Stadt. Die Bahn sah sich nicht in der Pflicht, ergänzt aber noch Schlösser an den Zauntoren, damit die Mitarbeiter Zugang haben, so die Stadt in ihrer Mitteilung.