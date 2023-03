Mitte März konnte Denny Blanz die Klausentalhütte quasi nahtlos von seinem Vorgänger übernehmen. „Renovierungsarbeiten waren keine erforderlich, außer dem Austausch von ein, zwei Geräten in der Küche, daher konnten wir gleich in den Normalbetrieb starten“, erzählt der neue Hüttenwirt. Die ersten Wochen nutzten er und sein Team sozusagen für den Probebetrieb, um sich aufeinander einzuspielen. Die offizielle Eröffnung wird am Samstag mit Livemusik zur Unterhaltung der Gäste gefeiert.

Seine gastronomischen Erfahrungen sammelte der frischegebackene Hüttenwirt mit seiner Catering-Firma, mit der er diverse Straußwirtschaften von Pfälzer Weingütern betrieb. Außerdem ist er mit seinem „Bodensee-Backhäusle“ seit Jahren auf Märkten und Weinfesten aktiv, wo er Spezialitäten aus seiner Heimatregion Bodensee anbietet: Dinnele, eine Art traditioneller Fladen mit herzhaftem Belag. Mittlerweile ist er in Großfischlingen heimisch und sehr glücklich, dass es für ihn und seine Frau nun auch mit der Wanderhütte im Pfälzerwald geklappt hat. „Meinem Vorgänger in der Klausentalhütte bin ich sehr dankbar, dass er mich als möglichen Nachfolger ausgesucht und angesprochen hat. Auch der Eigentümer der Hütte, der Pfälzerwald-Verein Diedesfeld, hat mit meiner Auswahl unter zahlreichen anderen Bewerbern ein großes Vertrauen in mich gesetzt. Wir werden alles dazutun, deren Erwartungen zu erfüllen oder sogar zu übertreffen“, sagt der 47-Jährige. Der PWV-Ortsverein Diedesfeld hat die Hütte 1961 erbaut. Bis 2001 wurde sie in Eigenregie geführt, seither wird sie verpachtet.

Auch vegetarische Gerichte und Partys

Das gastronomische Angebot der Klausentalhütte verändert der neue Hüttenwirt nur mit ein paar zeitgemäßen Erweiterungen. „Auf unserer Standardkarte gibt es jetzt auch Semmelknödel mit Pilzrahmsoße und eine Currywurst aus reiner Rindswurst, die somit auch für Menschen geeignet ist, die kein Schweinefleisch essen“, erklärt Blanz. Auch eine Auswahl an vegetarischen Gerichten gibt es auf der Speisekarte. Wechselnde Tagesgerichte und eine wechselnde Wochensuppe sollen sich an der Jahreszeit orientieren und das Angebot ergänzen. Die bei vielen Hüttenbesuchern beliebte Schwarzwälder-Kirschtorte der Neustadter Konditorei Jung und von seiner Frau frisch gebackene Kuchen wie Apfel-Streusel oder Johannisbeer-Streusel sollen Wanderern ihre Kaffeepause versüßen, kündigt der Wirt an. „Wir wollen unseren Gästen mit einer gewissen Kontinuität das bieten, was sie auf einer Waldhütte erwarten, aber auch immer ein kleines bisschen mehr“, meint Blanz schmunzelnd. Deshalb werden in seiner Küche alle Soßen frisch mit Fonds angesetzt und hausgemacht. Mit vier Festangestellten und sieben Aushilfen bilden er und seine Frau das reguläre Hüttenteam, das je nach Wetter und Bedarf durch weitere Aushilfen ergänzt wird. Für die Zukunft plant Blanz auch Veranstaltungen mit Live-Musik wie After-Work-Partys und Ähnliches, die auf der Internetseite www.klausental.de angekündigt werden.

Info

Außer montags und freitags ist die Klausentalhütte täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet.