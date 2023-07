Bei über 30 Grad im Schatten ist am Samstag der neue Wasserspielplatz im Holiday Park offiziell eröffnet worden. Beim Saisonstart Anfang April war es noch zu kühl für „Super Wings“: Die Attraktion unmittelbar neben dem Themenbereich „The Beach“ geht nämlich erst ab 17 Grad Celsius in Betrieb. Der Wasserspielplatz mit seinen Röhrenrutschen, Wasserpistolen, Kippeimern, Wasserpilzen, Sprühdüsen und anderen Elementen verspricht spritzigen Sommerspaß. Kinder können auf dem 2500 Quadratmeter großen Gelände viele Charaktere aus der populären Animationsserie „Super Wings“ entdecken. Rund 3,5 Millionen Euro hat Parkbetreiber Plopsa in die neue Attraktion investiert. Bernd Beitz, Direktor Deutschland von Plopsa, kündigte am Rande der Eröffnung an, dass in den nächsten Jahren mindestens 80 Millionen Euro in den Park investiert werden sollen. Dazu gehöre der Themenbereich „Tomorrowland“ mit Achterbahn, der Umbau der Burg Falkenstein ins Schlümpfeland, der Hotel-Bau und das Wasserpark-Projekt mit der Gemeinde am Standort des Badeparks. Hier lesen Sie mehr.