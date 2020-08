Der Diakonissenverein Neustadt hat in seiner jüngsten Sitzung in der Stiftskirche einen neuen Vorstand gewählt. Erster Vorsitzender ist Olaf Kleinschmidt, als Stellvertreter steht ihm Pfarrer Oliver Beckmann zur Seite. Dem erweiterten Vorstand gehören Martha Junige, Hans Georg Rahner, Christian Wendt, Ursula Werner, Regina Keuper, Wilhelma Ehresmann und Ulrike Kraft an. Sie wurden mehrheitlich gewählt. Rechnungsprüfer sind Helga Gutermann und Richard Pubantz.