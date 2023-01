Die Volkshochschule Neustadt hat einen neuen Kurs im Angebot. Bei „So geht glücklich – Der Glückskurs für Erwachsene“ handelt es sich laut VHS um einen dreiteiligen Kurs, der am 1. April beginnt. Das Angebot ziele darauf ab, innere Stärke (weiter) zu entwickeln, Klarheit über sich selbst und den eigenen Lebensweg zu finden und noch schlummerndes Potenzial zu entfalten. Zudem erhalten die Teilnehmer Impulse aus der positiven Psychologie, um in die Selbstwirksamkeit zu kommen und sich ein glückliches und erfülltes Leben zu schaffen. In diesem Kurs sollen die Teilnehmenden erfahren, wie wichtig Selbstfürsorge und Dankbarkeit ist und erhalten sofort anwendbare Tipps, die die Lebenszufriedenheit erheblich steigern sollen. Weitere Infos unter www.vhs-nw.de.