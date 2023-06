Neue Zeitrechnung bei der SG Kirrweiler/Venningen, die die Saison 2022/2023 mit nur vier Punkten aus 26 Spielen als Tabellenletzter der Fußball-C-Klasse Rhein-Mittelhaardt West beendet hat. Sie hat einen neuen Trainer und ein neues Ziel.

Nachdem auf der vergangenen Mitgliederversammlung des SV Herta Kirrweiler Thomas Hartard als neuer Leiter der Fußballabteilung gewählt worden war, ist inzwischen Peter Ohlinger als neuer Trainer verpflichtet worden. Dieser soll die von Hartard nach dessen Verpflichtung vorgegebene neue Philosophie umsetzen.

„Ich habe unseren Mitgliedern versprochen, dass zukünftig wieder mehr Kirrweilerer Jungs in die Mannschaft integriert werden sollen. Peter Ohlinger möchte diesen Weg mitgehen“, teilte Hartard mit. Er hat von 1997 bis 2010 selbst in Kirrweiler gespielt.

Acht Neue

Von den bisher feststehenden acht Neuzugängen hätten mit Patrick Eichhorn, Dennis Buchert, Jörg Oppermann sowie Denis Rothe vier bereits das Trikot des SV Herta getragen. Weitere Neuverpflichtungen sollen folgen.

Ziel sei es, in der kommenden Saison ein Platz im oberen Tabellendrittel zu erreichen. „Mit Peter Ohlinger, der in unserem Kreis einen Ruf als echten Fachmann genießt und in seiner Zeit beim 1. FC 08 Haßloch auch in der Verbandsliga Südwest gespielt hat, kann uns das auch gelingen“, sagte Thomas Hartard.