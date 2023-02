Melodische Gitarrensoli, wildes Kopfschütteln und Finger in Pommesgabel-Stellung: Die Metalszene hat ihre ganz eigenen Gepflogenheiten. Ein monatlicher Stammtisch soll Liebhaber der harten Klänge zusammenbringen.

Dass Elisabeth Machado und Steffen Eschmann auf Musik und Kreatives stehen, weiß man schon länger: Schließlich betrieben die beiden bis Anfang des Jahres den Kassetten- und Plattenladen „Parasit“ in der Friedrich-Ebert-Straße. Dafür bleibt ihnen jobbedingt zwar keine Zeit mehr – ihre Leidenschaft aufzugeben, das ist für sie aber keine Option. Die Idee: einen Treffpunkt für Fans des breit gefächerten Metal-Genres zu schaffen, wo Gleichgesinnte in gemütlicher Runde Kontakte knüpfen oder Musik untereinander tauschen können. Da die gelernte Köchin Machado im November die Weinstube „Zur Herberge“ in der Mittelgasse übernommen hat, war ein passender Ort sogleich gefunden.

„In Neustadt und Umgebung gibt es bisher wenig Angebote für die Szene“, sagt Eschmann. Der Stammtisch sei als eine Art Community-Event gedacht, bei dem man ganz ungezwungen etwas trinken und eine Kleinigkeit essen könne. „Wir haben in der Weinstube auch einen Plattenspieler, auf dem wir während des Stammtischs auflegen.“ So könnten die Gäste neue Gruppen und Genres kennenlernen.

Und verschiedene Subkulturen mit eigenen Stilformen gibt es im Metal reichlich, zum Beispiel Black Metal, Glam Metal oder Power Metal. Die Ursprünge der Musikrichtung liegen im Bluesrock und Hard Rock der 1970er-Jahre, durch neue Spielweisen und auch (modische) Abgrenzung entwickelte sich die Szene jedoch stetig weiter – teilweise sogar drastisch auseinander. Zu den bekanntesten Gruppen zählen beispielsweise Iron Maiden, Saxon und Judas Priest.

Egal, welche Art von Metal: Das Klangbild bleibt meist von der härteren Sorte. Studien deuten aber übrigens darauf hin, dass Metal-Hörer durch die schnellen Rhythmen sogar netter, ruhiger und friedlicher werden. „Metaller kommen aus der Mitte der Gesellschaft“, sagt die 33-jährige Machado. Die Szene zeichne sich entgegen aller Vorurteile vor allem durch einen starken Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft aus, betont Eschmann, der dem Metal schon seit 25 Jahren zugeneigt ist und bereits unzählige Konzerte und Festivals besucht hat. „Ich verbinde damit ganz viele besondere Momente“, sagt der 36-Jährige.

Einige Freunde und auch Stammgäste hätten sich bereits für den ersten Stammtisch am 4. März angekündigt. „Wir hoffen, dass die Bude voll wird“, sagt Machado. So manche Kritik, die nach Ankündigung des neuen Stammtischs in den sozialen Medien aufkam, kann die Wirtin nicht nachvollziehen. „Wir möchten natürlich das Schöne in der Weinstube bewahren, aber trotzdem auch neuen Wind reinbringen.“ Deshalb finde der Stammtisch zunächst außerhalb der regulären Öffnungszeiten statt. Auch wer einfach mal in die Szene hineinschnuppern wolle, sei herzlich willkommen.

Termin

Metal-Stammtisch ab 4. März jeden ersten Samstag im Monat ab 18 Uhr in der Weinstube „Zur Herberge“, Mittelgasse 3.