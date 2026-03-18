In einer Vollversammlung der Elternvertretungen wurde Corina Burger zur neuen Vorsitzenden des Stadtelternausschusses in Neustadt bestimmt. Zusammen mit ihrem stellvertretenden Vorsitzenden Dustin Hoffmann übernimmt sie künftig die Leitung des Gremiums und vertritt somit die Interessen der Eltern aller Kindertageseinrichtungen. Für sie ist ihr Auftrag klar: „Wir bündeln Elternanliegen, schaffen Transparenz und bringen sie konstruktiv in die städtischen Prozesse ein.“ Für Burger gehe es um verlässliche Betreuungszeiten, genügend Plätze und qualitativ hochwertige Pädagogik. Außerdem gehe es ihr darum, Inklusion in den Einrichtungen weiter voranzubringen, und so echte Teilhabe im Kita-Alltag zu ermöglichen. Schon seit 2023 engagiert sie sich im Stadtelternausschuss, der sich als verbindende Schnittstelle zwischen Eltern, Kindertageseinrichtungen, deren Trägern, der Verwaltung und der kommunalen Politik sieht. Die Aufgabe besteht darin, Elternanliegen aufzunehmen, transparent zu kommunizieren und Entwicklungen in der pädagogischen Betreuung konstruktiv zu begleiten.

Der stellvertretende Vorsitzende Dustin Hoffmann sagt: „Mir ist wichtig, dass Eltern eine starke, hörbare Stimme haben. Als Vater eines zweijährigen Sohnes erlebe ich selbst, wie zentral verlässliche Betreuung und gute Kommunikation sind.“ Er findet, der Stadtelternausschuss solle ein Ort sein, an dem Elternanliegen nicht verloren gehen, sondern gebündelt, gehört und konstruktiv weitergetragen werden. Dem neu gewählten Vorstand gehören neben Corina Burger und Dustin Hoffmann auch Nikolaj Doberstein, Asif Stöckel-Karim, Bianca Altrock, Claudia Herrmann, Maik Hoffmann, Fenia Isler-Meinzer, Katharina Reis, Lydia Levent, Carina Manger und Laura Schmitz an. Ihre ehrenamtliche Amtszeit beträgt zwei Jahre.