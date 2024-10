Auf Initiative von Eltern junger Ringer hat sich der RSV Olympia Neustadt gebildet und eine Halle gemietet. Bei der TSG Haßloch herrscht Platzmangel.

Der Ringerverband Pfalz, einer der 20 Landesverbände des 1972 entstandenen Deutschen Ringerbundes, bekommt Zuwachs. Mit dem neugegründeten Ringsportverein (RSV) Olympia Neustadt hat sich der Dachorganisation dieser Sportart in der Pfalz ein elfter Verein angeschlossen.

Nach Mitteilung des kommissarischen Verbandsvorsitzenden Thorsten Libowsky ( Schifferstadt) will der neue Ringerverein seine Struktur mit der Bildung vor allem einer zukunftsorientierten Jugendabteilung aufbauen. Vorsitzende des Neustadter Vereins ist nach Libowsky-Angaben die zweimalige Junioren-Meisterschaftsdritte Jasmin Rimmer, deren Vater Artur bei der TSG Haßloch als Freistiltrainer geführt wird.

Ergänzung zur TSG Haßloch

Artur Rimmer wird weiterhin als Trainer und Abteilungsleiter der TSG Haßloch erhalten bleiben. Seine Tochter Jasmin werde ebenso weiterhin in Haßloch Training geben, betont Rimmer. Der Grund für den neuen Verein in Neustadt sei einfach Platzmangel in Haßloch im TSG-Sportzentrum.

„Etwa 70 Kinder und Jugendliche sind bei uns in Haßloch angemeldet“, schildert Artur Rimmer die Platznöte in Haßloch im TSG-Sportzentrum, wo es nur eine Ringermatte gebe. „Und wir teilen uns den Platz noch mit der Aikido-Gruppe“, fügt er hinzu. Einer Initiative von Eltern sei es nun zu verdanken, dass sich in Neustadt ein neuer Verein gegründet habe. Denn viele Kinder kämen aus Neustadt. „Das Training läuft schon zweimal pro Woche, nur nicht in den Schulferien“, informiert der TSG-Abteilungsleiter. Der RSV Olympia Neustadt habe eine Halle des Postsportvereins angemietet. Anfangs habe die TSG Haßloch versucht, in Neustadt eine Halle zu bekommen, so Rimmer. Doch sei diese Suche erfolglos geblieben.

Der elfte Ringerverein in der Pfalz

Am 1. November (12 Uhr, gegen Thaleischweiler) und am 15. November (18 Uhr, gegen Schifferstadt) trägt der Haßlocher Nachwuchs in der Jugendliga seine letzten Heimkämpfe der Saison aus.

Dem Ringerverband Pfalz gehören derzeit zehn Vereine an, von denen mit dem ASV 90 Pirmasens, dem 2023 gegründeten AV 23 Pirmasens, dem RSC Fehrbach und dem AC Thaleischweiler vier aus dem südwestpfälzischen Raum stammen. In der Vorderpfalz sind der VfK 07 Schifferstadt, AV 03 Speyer und die TSG Haßloch beheimatet. Weitere drei Vereine gibt es mit dem ASV Ludwigshafen, KSC Friesenheim und dem kaum noch aktiven KSV Oggersheim in Ludwigshafen.

Früher war der Pfalzverband größer, bis Vereine wie der westpfälzische AC Dellfeld, der südpfälzische ASV Landau oder der VfSK Oppau den traditionsreichen Ringsport aufgaben.