Ein kleiner Spielplatz im kleinen Gimmeldingen löst im Bauausschuss der Stadt Neustadt fast schon Begeisterungsstürme aus. Das liegt aber nicht an den Spielgeräten, sondern an der geplanten Bepflanzung.

Gimmeldingens Ortsvorsteherin Claudia Albrecht war lange still, als sich städtischer Bauausschuss und Ortsbeirat Gimmeldingen mit den Plänen für die Ortsmitte befassten. Hinter dem hochtrabenden Titel verbirgt sich vor allem der Spielplatz, über dessen Neugestaltung nun schon seit fast zehn Jahren gesprochen wird. Es schien, als müsse Albrecht erst einmal alles sacken lassen. Doch das, was sie vom beauftragten Büro, den Landschaftsarchitekten Hoffmann und Röttgen, gehört hatte, gefiel ihr: „Wenn es so gemacht wird, dann freuen wir uns riesig. Es ist ein schönes Konzept.“

Damit lieferte sie die gewünschte Antwort auf eine Aussage von Baudezernent Bernhard Adams: „Ich hoffe, der Ortsbeirat freut sich jetzt, denn es gab ja viel Unzufriedenheit aufgrund der langen Dauer. Aber ich denke, am Ende können wir stolz darauf sein.“ Michael Fuhrer (Abteilungsleiter Grünflächen) informierte, dass mit dem Umbau des Spielplatzes im Oktober begonnen werden soll, Ende März 2024 soll dann alles fertig sein.

Clou beim Wasserspiel

Laut dem Planungsbüro soll der Spielplatz einen barrierefreien Zugang vom Kirchplatz aus bekommen und über ein Wasserspiel, Schattenbereiche und Sitzgelegenheiten verfügen. Für die Kinder werde es ein Kletterhaus, eine Schaukel mit Reck, ein Kletterkonstrukt sowie Schwingpferde und einen Drehbalken für Gleichgewichtsspiele geben. Der Clou beim Wasserspiel: Wasser läuft nur, wenn Kinder über eine Wippe die Pumpe bedienen.

Die Aussagen über die Spielgeräte verfolgten alle gerne, was aber auf besonderes Interesse stieß, waren die Baumrigolen. „Das ist ganz neu in Neustadt“, so Adams. Dabei handelt es sich um Pflanzgruben, die Regenwasser gut aufnehmen und dosiert an den Baum weitergeben können. Denn geplant ist, dass das gesamte Niederschlagswasser auf dem Spielplatzbereich versickert und dort auch genutzt wird.

Elf neue Bäume werden am Spielplatz gepflanzt, sagte Fuhrer. Bei vier von ihnen seien Baumrigolen möglich. Er sei sehr gespannt, denn seines Wissens „hat das noch keine Gemeinde in der Vorderpfalz umgesetzt“. Bei Baumrigolen müssen etliche Kriterien (Bodenbeschaffenheit, Gefälle) erfüllt werden. Laut Fuhrer will die Stadt auch bei der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes Baumrigolen verwenden. „Das ist eine ganz neue Technik“, so Fuhrer.

Rainer Grun-Marquardt (Grüne): „Wir haben vor Kurzem erst vom Modell Schwammstadt gehört und jetzt gibt es gleich ein Pilotprojekt. Ich bin maximal begeistert.“