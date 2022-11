Östlich des TSG-Geländes soll in der Jahnstraße ein neuer Spielplatz gebaut werden. Um das Projekt voranzubringen, hat der Stadtrat am Dienstagabend zusätzliche Mittel bewilligt. Konkret geht es um eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 170.000 Euro für das Jahr 2023. Bereits vor drei Jahren hatte der Bauausschuss dem Spielplatz-Neubau zugestimmt und die Verwaltung mit der Planung beauftragt. Damals war ein Gesamtbudget von 415.000 Euro (inklusive Architektenhonorar) vorgesehen. Laut Verwaltung hat sich die Umsetzung des Projekts verzögert, da unter anderem noch Abstimmungsgespräche mit Nachbarn erforderlich waren. Folglich könne das Projekt erst jetzt umgesetzt werden, weshalb es teurer geworden sei.

Eine aktuelle und realistische Berechnung kommt laut Verwaltung auf 510.000 Euro, allerdings ohne Architektenhonorar. Für diese Leistung setzt die Verwaltung weitere 49.000 Euro an. Am Ende ergibt sich eine Gesamtsumme von 559.000 Euro. Da im Haushalt nur 389.800 Euro genehmigt worden seien, brauche die Verwaltung nun eine Ermächtigung, weitere 170.000 Euro für den Spielplatz ausgeben zu dürfen. Ein Förderbescheid liege vor, sodass noch in diesem Jahr mit den vorbereitenden Rodungs- und Abbrucharbeiten begonnen werde, informiert die Verwaltung.