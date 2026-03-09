Ein regelmäßiger Spaziergang für Senioren startet in Lambrecht. Gemeindeschwester plus Elke Weller erweitert damit ihr Angebot, das sie bereits in Esthal, Iggelbach und Weidenthal anbietet. In Kooperation mit Gunther Weber vom Pfälzerwald-Verein gibt es „Mein Spaziergang“ nun auch in Lambrecht, teilt die Kreisverwaltung Bad Dürkheim mit.

Los geht es am Donnerstag, 19. März, 14 Uhr. Der Spaziergang richtet sich an ältere Menschen, die sich gemeinsam bewegen möchten – ob mit oder ohne Stock oder Rollator. Je nach Möglichkeiten der Teilnehmer wird eine kürzere und/oder längere Strecke geplant; die Dauer liegt zwischen 45 und 60 Minuten. Je nach Wetterlage und Wegstrecke ist im Anschluss ein Beisammensein oder eine Einkehr nach Absprache möglich.

Das kostenlose Angebot findet ab Donnerstag, 19. März, an jedem dritten Donnerstag im Monat ab 14 Uhr statt. Treffpunkt ist der Parkplatz am Lambrechter Friedhof. Für den ersten Termin wird um Anmeldung bis Dienstag, 17. März, gebeten, damit bei Bedarf der Bürgerbus genutzt werden kann.

Anmeldung

Elke Weller, Telefon 06322 9619127 oder 0151 15288431, E-Mail elke.weller@kreis-bad-duerkheim.de.