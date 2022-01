Die 33. Auflage des Haßlocher Seniorenkalenders ist jetzt erschienen. In Pandemie-Zeiten, wenn laut Verwaltung kaum Planungssicherheit herrscht, fällt der Umfang des Seniorenkalenders übersichtlicher aus als gewohnt. „Wir wollen aber zuversichtlich ins neue Jahr blicken und sind allen Akteuren in der Seniorenarbeit dankbar, die trotz erschwerter Bedingungen auch 2022 verschiedenste Angebote vorhalten und uns diese für eine Veröffentlichung im Seniorenkalender gemeldet haben“, erklärt der zuständige Beigeordnete Claus Wolfer. 2021 haben das Haßlocher Seniorenbüro und die Gemeindeschwester plus erstmals einen „Plausch am Gartenzaun“ sowie einen „Plausch im Museumsgarten“ angeboten. Diese Reihe soll fortgesetzt werden. Gleiches gilt für die Kooperation der Gemeindeschwester mit dem Digitalbotschafter Otto Messer, die in der Bücherei interessierten Senioren Einblicke in die Arbeit mit dem Tablet geben. Auch das Internetcafé für Senioren im Bistro des Kulturvierecks hat weiterhin geöffnet. Darüber hinaus beinhaltet der Seniorenkalender Tipps und wichtige Kontaktadressen. Den Kalender gibt es online (www.hassloch.de) oder auf Wunsch gedruckt (A4/A5) über das Seniorenbüro, Telefon 06324 935-359.