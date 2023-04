Die Schöntalschule soll einen neu gestalteten Schulhof bekommen. Das zumindest wünschen sich die mittlerweile rund 100 Köpfe starke Schülerschaft und Schulleiter Johannes Hesser. Er hofft, dass davon alle Bürger profitieren können.

Schon vor Beginn der Pandemie hatte der Schulelternbeirat den Anstoß für die Neugestaltung des Außenbereichs der Schule gegeben. In einer „Zukunftswerkstatt“ genannten Veranstaltung konnten die Schülerinnen und Schüler ihre Vorstellungen äußern. „Da kamen sehr realistische Wünsche“, lobt Schulleiter Hesser und erläutert, was aus dem Pausenhof werden soll.

Geplant ist unter anderem, den Speyerbach im Bereich des Schulhofs in Richtung Wallgasse freizulegen. „Eine komplette Entsieglung des Hofs ist finanziell nicht möglich“, erklärt Hesser, der die Kosten dafür auf 800.000 bis eine Million Euro schätzt. Für mehr grün sollen Pflanzinseln mit Bäumen sorgen. Der Bereich um die große Akazie auf dem Hof soll entsiegelt werden, und am Baum soll ein Stelzenhaus mit Rutsche und Klettermöglichkeit entstehen. Außerdem wünschten sich die Kinder eine Nestschaukel und eine Seilrutsche. Spielmöglichkeiten soll es auch am Wasserlauf mit Wassermühle geben.

Barrierefreier Treffpunkt

Die Kosten für den Umbau, der sich über mehrere Jahre erstrecken soll, beziffert Hesser mit rund 300.000 bis 500.000 Euro. Erste Ergebnisse würde er aber gerne bereits im Herbst präsentieren. Die Stadtverwaltung habe zumindest zugesagt, sich mit 10.000 Euro an den Planungskosten zu beteiligen. Im Mai will Hesser die Schulhofpläne Oberbürgermeister, Baudezernent und Gebäudemanagement der Stadt vorstellen.

Hessers Idee: den Schulhof barrierefrei zu gestalten und an Nachmittagen und Wochenenden für jedermann zu öffnen. „Die Schöntaler würden sich über einen Treffpunkt freuen“, ist er sich sicher und erhofft sich davon auch weitere Finanzierungsmöglichkeiten für das Projekt.

Bürger bringen Ideen ein

In der letzten Sitzung des Innenstadtbeirats in der Schöntalschule hatte Vorsitzender Norbert Schied (CDU) noch davon gesprochen, dass der OB nicht begeistert von einem Treffpunkt auf dem Schulhof sei. Dennoch kam der Vorschlag bei den anwesenden Bürgern positiv an. Ein Schöntaler schlug zum Beispiel die Einrichtung eines Pumptracks vor, einer speziellen Mountainbikestrecke, wie es sie beispielsweise schon in Wachenheim gibt. Es gab aber auch kritische Stimmen, etwa von Stadtratsmitglied Andreas Böhringer (SPD), der auf mögliche Konflikte wegen Lärms, Vandalismus und Verschmutzungen hinwies. „Die Gefahr, dass etwas kaputt geht oder verschmutzt wird, gibt es immer“, entgegnet Hesser auf Anfrage zu den Befürchtungen.

Die Elternschaft der Schöntalschule will bald mit einem Fundraising Spenden für den neuen Schulhof sammeln. Außerdem soll ein Spendenlauf veranstaltet werden, und es laufen laut Hesser Gespräche mit großen Unternehmen, die man als Sponsoren gewinnen will. Der Grundschulleiter erhofft sich zusätzliche Gelder über Förderungen der Europäischen Union, etwa für die Freilegung des Speyerbachs.