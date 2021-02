Nach 30 Jahren Einsatz hat die Neustadter Ortsgruppe des Technischen Hilfswerk kürzlich „ein verdientes Mitglied in den Ruhestand versetzt“, wie die Organisation schreibt: Ein neuer Radlader löst den alten ab.

Der Radlader der Marke Zettelmeyer ZL 1801 aus dem Jahr 1990 wird durch einen Caterpilar CAT 926M ersetzt. „Auch wenn der alte Radlader die Helferinnen und Helfer des THW in etlichen Einsätzen begleitet hat, etwa bei den großen Hochwassern 2002 und 2013 in Dresden, aber auch bei vielen kleineren Einsätzen in Neustadt und Umgebung, freuen sich die Neustadter THWler auf das neue Fahrzeug“, teilt die Hilfsorganisation mit.

Das neue Fahrzeug ist 13 Tonnen schwer, hat 155 PS und fährt bis zu 40 km/h schnell. Außerdem verfügt es über eine Klimaanlage sowie über eine gefederte Kabine und einen gefederten Sitz. Damit sei das THW Neustadt weiterhin ein kraftvoller Partner der Feuerwehren in Neustadt und Umgebung.