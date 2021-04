Die Stadtverwaltung hat das Planungsbüro WSW+Partner GmbH aus Kaiserslautern beauftragt, die landwirtschaftlichen Flächen, Wiesen und Wälder in Neustadt zu untersuchen. Ziel ist die Erstellung eines Landschaftsplans für die Stadt, der in den Flächennutzungsplan 2035 integriert werden soll. Um den Ist-Zustand zu erfassen und bewerten zu können, werden in den kommenden Wochen sämtliche Außenbereichsflächen auf Neustadter Gemarkung von Mitarbeitern des Büros begutachtet. Dabei werden nach Angaben der Verwaltung auch Fotos gemacht. Die Mitarbeiter von WSW könnten sich dabei mit einem Anschreiben der Stadt entsprechend ausweisen. Falls Fragen auftauchen, ist Maurice Merk (Telefon 06321/855-1155) bei der Stadt der Ansprechpartner für das Projekt. Bei WSW ist Christiane Kremer (Telefon 0631/3423-139) erreichbar.