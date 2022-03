Das Mehrgenerationenhaus (MGH) in Neustadt startet am kommenden Samstag einen Basteltreff, der dann monatlich stattfinden soll. Sandra Benz und Mariam Alo Lail begleiten nach Angaben der Stadtverwaltung die Bastelnden an den Nachmittagen von 13 bis 15 Uhr in der Von-Hartmann-Straße 11 und bieten Ideen sowie Unterstützung an. Zum Einsatz kommen unter anderem Naturmaterialien, Papier, Stoffe, Perlen oder Farben. Willkommen sind Menschen jedes Alters und jeder Nationalität. Um Anmeldung unter Telefon 06321 31720 oder per E-Mail an mehrgenerationenhaus@neustadt.eu wird gebeten.