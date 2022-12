Wie hoch ist die ortsübliche Vergleichsmiete, und welche Spannen gibt es an verschiedenen Stellen? Antworten auf diese Fragen soll der einfache Mietspiegel liefern. Er ist eine Art Vergleichinstrument, dass zum Beispiel dazu dient, Mietstreitigkeiten zu vermeiden. Die neue Version des Mietspiegels soll im April 2023 erscheinen. Als Grundlage werden Angaben zu vermieteten Wohnungen inklusive der Miethöhe benötigt. Aus den rund 12.500 Mietwohnungen in Neustadt wurden in einem Zufallsverfahren 7000 für die Stichprobe ausgewählt, die das Hamburger Institut Analyse & Konzepte immo.consult GmbH auswerten wird. In den nächsten Tagen wird die Stadtverwaltung rund 850 Mieter sowie 1650 Eigentümer anschreiben. Wer einen Fragebogen erhält, füllt ihn aus und sendet ihn im beiliegenden Rückumschlag oder online an das Institut zurück.