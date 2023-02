Die Stadtbücherei Neustadt bietet ab sofort einen neuen Medien-Rucksack für Kinder an. Bestückt ist er mit Lesebär Sami und zehn Büchern, die sich die Kinder vorlesen lassen können. Dazu wird Sami laut Stadtbücherei an das Buch gesteckt und schon fängt er an, die Geschichte vorzulesen. Er erkennt immer, auf welcher Seite sich das Kind befindet, und liest diese entsprechend vor. Ermöglicht hat dieses neue Angebot eine Spende der Buchhandlung Osiander.