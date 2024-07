Die Sparkasse Rhein-Haardt hat einen neuen Leiter für das Beratungszentrum Neustadt Region. Marvin Petry übernahm am 1. Juli die Aufgaben von Andreas Malz, der den Standort 22 Jahre geleitet hatte. Der 29-jährige Petry hat vor 13 Jahren bei der Sparkasse die Ausbildung absolviert und sich über verschiedenste Beratungsaufgaben und Weiterbildungen für die Leitungsposition qualifiziert. Bereits seit 2022 war der in Haßloch wohnende Petry stellvertretender Leiter des Beratungszentrums Neustadt Region. Petry ist für die Filialstandorte in der Spitalbachstraße, am Bayernplatz, in Mußbach sowie in Lachen-Speyerdorf und Geinsheim verantwortlich. Sein Team umfasst 19 Mitarbeiter, sie betreuen 8500 Kunden.