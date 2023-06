„Schick mit wenig Geld“: Das verspricht der Name des neuen Ladens von Magdalena Popescu in der Landauer Straße 2. Sie bietet dort Exemplare aus ihrer Privatsammlung an.

Schick, günstig, herzlich: So beschreibt Magdalena Popescu ihren neuen Laden in Neustadt. Seit knapp einer Woche ist er geöffnet und hält für die Kunden neben hochwertigen Vasen, Lampen und Schmuck auch alte, antike sowie selbst gemalte Gemälde bereit. Das Besondere: Jedes Stück hat Popescu ursprünglich für sich selbst gekauft.

Wenn sie samstags über Flohmärkte schlendere oder zu Haushaltsauflösungen gehe, gebe ihr das Kraft für die nächste Woche, erzählt die 41-jährige gebürtige Rumänin. „Das ist mein Hobby, meine Therapie.“ Schon ihr Vater hatte ein Faible für antike Gegenstände, und auch sie hat viele Stunden in ihre Sammlung investiert, die unter anderem 250 Vasen beinhaltet. Dass sie sich nun von Teilen trennt, hat einen Grund: Ihre Wohnung wurde zu voll, und nach der Geburt ihrer Tochter mussten die Sammlerstücke ihren Spielzeugen weichen.

Bekannte Namen

Dass man etwas Schönes sieht und es sich nicht leisten kann, kennt Popescu aus eigener Erfahrung. Deshalb ist ihr wichtig, dass sich bei ihr im Laden jeder „etwas kaufen kann, ohne zu verhungern“. Auf dem Dorfflohmarkt in Deidesheim hat sie zum Beispiel eine antike Obstschale aus dem Silberwarenwerk Wilhelm Binder ergattert. Ihre Lieblingsstücke im Laden sind aber ein Gemälde von Leopold Rivers von 1860 und eine handgemachte Kette mit Butterscotch-Bernsteinen. „Die habe ich selbst sehr gerne getragen.“ Jedes Stück hat seine ganz eigene Geschichte, die Popescu Kunden bei einem Besuch in ihrem Laden verrät.