Weil der für vergangene Woche angekündigte Kurs am 18. und 19. Juni für psychologische Ersthelfer innerhalb kurzer Zeit ausgebucht gewesen ist, bietet die Psychologin Birgit Stetter einen weiteren zweitägigen Kurs in der Unterkirche der Hambacher Paulusgemeinde an. Am Mittwoch, 16. Juni, und Donnerstag, 17. Juni, können sich Interessierte zu folgenden Themen im Erste-Hilfe-Programm für mentale Gesundheit weiterbilden: Wie helfe ich Menschen in meinem privaten oder beruflichen Umfeld, wenn ich psychologische Probleme bei ihnen vermute? Wie, wenn sie vielleicht sogar Suizidgedanken geäußert haben? Psychologische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Anmeldung online unter www.mhfa-ersthelfer.de über die Buttons „Ersthelfer“ – „Kursübersicht“ – „Präsenzkurse“.