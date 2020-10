Für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Straßenbeleuchtungen, Lichtsignalanlagen oder auch im Bereich der Abteilungen Grünflächen oder Gebäudemanagement hat die Neustadter Stadtverwaltung eine neue Hubarbeitsbühne auf einem Kastenwagen angeschafft. Die Vergabe erfolgte in einer öffentlichen Ausschreibung und hat einen Auftragswert von rund 150.000 Euro. Den Zuschlag erhielt eine Neustadter Firma, die auch für Wartungen an Hubarbeitsbühnen qualifiziert ist.

Die Stadt hat nach eigenen Angaben von der aktuellen Mehrwertsteuersenkung profitiert und etwa 4000 Euro gespart. Das Fahrzeug ist mit einem elektrisch isolierten Arbeitskorb ausgestattet, der Arbeiten in Höhen bis zu 17 Metern zulässt. Außerdem befinden sich eine kleine Werkstattausstattung und Regale im Laderaum. Ab dieser Woche ist das Fahrzeug in Neustadt und den Ortsteilen im Einsatz.